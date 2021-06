Dukes of Hazzard-acteur en vader van Blake Lively overleden

Ernie heette eigenlijk Ernest Brown Jr., en had tussen 1975 en 2020 ruim honderd rollen in films en televisieseries. Zijn bekendere projecten waren onder meer Passenger 57, The Dukes of Hazzard, The Beverly Hillbillies, The X-Files en Turner & Hooch. Niet alleen dochter Blake volgde in zijn voetsporen, ook zijn andere kinderen Lori, Jason, Robyn en Eric kwamen in de showbizzwereld terecht.

De familie van Lively heeft zijn dood bevestigd tegenover onder meer The Hollywood Reporter. Blake en haar echtgenoot Ryan Reynolds hebben op sociale media nog niet gereageerd op het overlijden van hun vader en schoonvader.