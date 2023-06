Premium Het beste van De Telegraaf

Met deze miljardairs kreeg Elon Musk het aan de stok

Terwijl Meta en Twitter al lange tijd concurrenten zijn, zouden de twee eigenaren ook in het echt elkaar niet kunnen luchten of zien. Geruchten doen zelfs de ronde dat Elon Musk en Mark Zuckerberg, twee van de rijkste mannen ter wereld, een kooigevecht gaan houden. Het is niet voor het eerst dat de oprichter van SpaceX in het openbaar onenigheid heeft...