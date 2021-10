Nikkie de Jager bang voor eigen wassen beeld

Ⓒ Madame Tussauds

Nikkie de Jager heeft haar eigen wassen beeld onthuld in Madame Tussauds in Amsterdam. De presentatrice en make-upartieste plaatste op YouTube de beelden van de eerste ontmoeting en daaruit blijkt dat ze in eerste instantie enige schrik voor haar evenbeeld had.