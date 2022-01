Kijker stomverbaasd na ’surrealistische’ uitzending VI Vandaag

„Rusland. We moeten het een beetje lichtvoetig houden, daarom hebben we je ook uitgenodigd”, zegt presentator Genee tegen zijn gast, die is neergezet op een kruk aan de bar. „Het westen en Rusland komen er niet uit. Er staan heel veel Russische troepen voor de grens van Oekraïne, en de NAVO dreigt steeds meer troepen die kant op te brengen. Wat moet er gebeuren, en wat gáát er gebeuren, de komende tijd? Want het is serieus, hè?”

Dat het ’absoluut serieus’ is, kan Parakhina beamen. „Het is een hele grote vraag. Poetin heeft overal geroepen: ’Wij willen Oekraïne niet binnenvallen, we willen geen oorlog.” Maar nog voordat de danseres haar punt kan maken, wordt ze onderbroken door Genee: „Maar hij heeft ook gezegd: ’We hebben (voormalig oppositieleider, red.) Navalny niet vergiftigd. Je weet bij Poetin nooit zeker wat waar is en wat niet waar is.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Danseres en jurlylid Euvgenia Parakhina was naar VI Vandaag gekomen om te praten over de huidige situatie in haar geboorteland Rusland. Ⓒ Talpa/SBS6

Groningen

Zichtbaar geïrriteerd laat Parakhina een stilte vallen, om na een paar seconden haar betoog te vervolgen. Ze vertelt onder meer dat ze net terug is uit Rusland en dat de mensen daar ’absoluut niet op een oorlog zitten te wachten’. Daarna geeft ze de mannen aan tafel een korte geschiedenisles over de relatie tussen het naoorlogse Rusland en de aangrenzende landen.

Bekijk ook: EU verlengt economische sancties tegen Rusland om Oekraïne

Parakhina probeert het ingewikkelde vraagstuk enigszins te versimpelen door Nederland erin te ’betrekken’. „Morgen wordt bijvoorbeeld gezegd: ’Daar in Groningen worden er raketten geplaatst die richting Amsterdam en Den Haag worden geschoten. Hoe voel je je?” Genee, verrast door de vraag, antwoordt lachend: „Wat zal ik eens zeggen...” Paul de Leeuw, die ook aan tafel zit, vindt het vooral ’lullig voor Groningen’. „Doe dan een keer Friesland of Limburg.”

De Krim

Dan is het de beurt aan Derksen, die eerder op de avond met Genee en René van der Gijp te zien was in de knikkershow Marble Mania: „U vertelt nu een vrij lang verhaal, maar wat u wil, is eigenlijk het beleid van Poetin goedkeuren. Parakhina: „Nee, ik wil niet het beleid van Poetin goedkeuren, ik wil duidelijk maken dat er in Nederland, of in Europa, heel makkelijk en zwart-wit naar wordt gekeken. En niet genuanceerd.”

Bekijk ook: Poetin stelt zich met Rusland onheilspellend en riskant op

Derksen vraagt zich hardop af of dat niet te maken heeft ’met het feit dat Poetin ook de Krim is binnengetrokken’. „Misschien zeg ik iets heel doms, maar zo kijken wij Nederlanders ernaar.” Als Parakhina ook nog eens de geschiedenis van de Krim wil uitleggen, grijpt Genee in: „Het programma is vrij kort, we hebben weinig tijd overgehouden.” Derksen: „Voor u het weet, hebben we acht minuten reclame, hoor.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

René van der Gijp en Paul de Leeuw hadden het donderdagavond uitstekend naar hun zin. Ⓒ Talpa/SBS6

Rutte dictator?

Hij vervolgt: „Mag ik u wat vragen? Ik las in de administratie die wij dan krijgen over u, dat u Poetin geen dictator vindt. Maar dan denk ik: iemand die de grondwet verandert om levenslang de baas te blijven en iedere tegenstander óf liquideert óf naar Siberië stuurt... dat begint toch een béétje op dictatuur te lijken.” Het jurylid van programma’s als So You Think You Can Dance en Dancing with the Stars is het daar niet mee eens en omschrijft Poetin als ’een sterke man, met een rechte manier van regeren’. „Heel duidelijk. Je kunt hem dictator noemen, maar is Rutte ook een dictator?”

Derksen: „Wie?”

Parakhina: „Rutte, Mark Rutte.”

Genee: „Die stuurt geen mensen naar strafkampen toe, en zo, haha!”

Derksen, ironisch: „Nee, dat vind ik een verkeerde vergelijking. Dat is een padvinder vergeleken met Poetin.”

’Surrealistisch’

Genee erkent dat het een ’tamelijk surrealistisch’ gesprek begint te worden en kondigt het reclameblok aan. Derksen: „Moet ik híer steeds anderhalf uur voor rijden?”

Het tweede deel van VI Vandaag wordt hervat met een schaterlachend kwartet aan tafel. Derksen vraagt zich af hoe de Rusland-problematiek in korte tijd kan worden besproken, terwijl Gijp de ’oplossing’ heeft voor het conflict: „Als die Poetin zo veel last heeft van die raketjes, dan haal je ze toch gewoon weg?”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Johan Derksen: „Moet ik híer steeds anderhalf uur voor rijden?” Ⓒ Talpa/SBS6

MH17

Genee probeert er nog enigszins een serieuze aflevering van te maken en vraagt aan Parakhina of ze zich kan voorstellen dat er in Nederland kritisch wordt gekeken naar het beleid in Rusland.

„Ja, natuurlijk kan ik me dat voorstellen”, zegt ze. „Natuurlijk gebeuren er verkeerde dingen in Rusland. MH17 is onvergetelijk, pijnlijk en het blijft pijnlijk voor de komende honderd jaar. Absoluut. Er gebeuren foute dingen, maar wat ik merk: als ik nieuws hoor over Rusland, is het altijd negatief. (...) Ik ben opgevoed in de Sovjet-Unie met het idee dat ’de Amerikanen ons gaan aanvallen’.”

’Fles whiskey’

Als Derksen vervolgens de persvrijheid in Rusland ter discussie wil stellen, maakt Genee een einde aan het onderwerp. Gijp vat de memorabele uitzending misschien wel het beste samen: „Verdomme, ik heb vanavond wel een flesje whiskey of twee nodig...” Genee, bijna huilend van het lachen: „Morgen hebben we nog één aflevering van VI Vandaag, het zou zomaar eens de laatste kunnen zijn.”

Op sociale media is er met verbazing gekeken naar de vierde aflevering van VI Vandaag. Een groot gedeelte van de kijkers vraagt zich af ’waarom een danseres en jurylid van dansprogramma's de spanningen tussen de NAVO en Rusland duidt’.

Zo schrijft iemand: „De uitzending begon over knikkers. Nu zitten we bij het stukje kruisraketten in Maastricht. Het blijft bijzonder, dat VI Vandaag.” Iemand anders zegt: „Kan iemand die Russin vragen of ze nooit meer terug wil komen? Man, wat een oeverloos, onbegrijpelijk gezwets zeg...” Weer een ander: „Morgen bij VI Vandaag: Sifan Hassan over piraterij in Somalië.” En: „Een dansleraar uitnodigen om belangrijke zaken te duiden is nooit een goed idee.”