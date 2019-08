HBO Max koopt comedy met Meryl Streep aan

De film heeft als werktitel Let Them All Talk, Soderbergh strikte Meryl Streep voor de hoofdrol. Zij speelt een succesvolle schrijfster die op een cruise gaat met twee vriendinnen en haar neefje, die tijdens de boottocht valt voor haar literaire agent. Ook Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges en Gemma West zijn te zien in de comedy, die volgens The Hollywood Reporter sinds vorige week gefilmd wordt in New York.

HBO Max wordt in het voorjaar van 2020 gelanceerd in de VS. De streamingservice tekende de afgelopen maanden productiedeals met onder meer Reese Witherspoon en Greg Berlanti, die eerder achter series als Riverdale en Chilling Adventures of Sabrina zat.