Producent en acteur Hans Cornelissen geridderd op eigen première

Cornelissen is geridderd vanwege zijn grote en belangrijke bijdragen aan de Nederlandse cultuursector. Als producent was hij de afgelopen decennia verantwoordelijk voor musicalhits als Op Hoop van Zegen, De Fabeltjeskrant, The Full Monty en Liesbeth. Dit seizoen produceert zijn bedrijf naast Titanic – met daarin onder anderen René van Kooten, Wieneke Remmers, Dennis Willekens en Mariska van Kolck – de nieuwe musicalversies van The Rocky Horror Show en The Prom. Als acteur werd Cornelissen in de jaren tachtig vooral bekend dankzij zijn rol als Gert Jan van der Ploeg in megahit Zeg ’ns Aaa.

Bekijk ook: Bioscoop en theaters lijken open te blijven

Cornelissen voelt zich vereerd dat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al was een koninklijke onderscheiding was wel het laatste wat hij verwachtte, laat de theaterproducent in een verklaring weten. „Ik vind deze onderscheiding een enorme eer, maar ik heb het nooit alleen gedaan. Ik werk samen met talent buiten en binnen ons mooie bedrijf en met mijn thuisfront. Zonder hen zou ik dit nooit hebben gerealiseerd.”

De theatermaker begon in 2001 met Ruud de Graaf het productiebedrijf De Graaf & Cornelissen Entertainment. Ook De Graaf is trots. „Voor de theaters zijn het allesbehalve gemakkelijke tijden, maar Hans laat de moed nooit zakken”, zegt hij over zijn compagnon. „Hij kijkt altijd vooruit en naar wat wél mogelijk is en wendt zijn creativiteit, energie en passie aan om iedere keer vernieuwend en op hoog niveau te produceren! Ook weet hij (jong) talent, zijn medewerkers, onze collega’s en crew keer op keer op die manier te enthousiasmeren. De theaterwereld kan niet zonder mensen als Hans Cornelissen.”