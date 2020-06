Little Britain-makers bieden opnieuw excuses aan

De comedyserie, die oorspronkelijk tussen 2003 en 2007 werd uitgezonden, werd deze week door verschillende streamingsdiensten uit het aanbod gehaald.

In Little Britain kruipt het duo in de huid van verschillende personages die als discriminerend en racistisch kunnen worden ervaren. Zo speelt Walliams een travestiet en schminkten beiden zich zwart voor sommige rollen.

Op Twitter laat het tweetal nu weten: „We hebben allebei spijt dat we karakters hebben gespeeld van andere rassen. Opnieuw willen we benadrukken dat dit fout is en het spijt ons ontzettend.”

Lucas zei in 2017 al spijt te hebben van een paar personages uit de show. „Als ik Little Britain kon overdoen dan zou ik die grappen over travestieten niet meer maken. Ik zou geen zwarte personages meer spelen”, vertelde hij destijds. „Ik zou gewoon geen serie meer maken die mensen pijn doet. We hebben veel gemenere komedie gemaakt dan dat ik nu zou doen.”

Little Britain is nog wel te zien op NPO Start, zij het met een disclaimer waarin wordt gewaarschuwd over de mogelijke aanstootgevende content. „Little Britain is gemaakt in 2003 als product van zijn tijd. De serie bevat satirische sketches die drijven op vooroordelen en stereotyperingen met betrekking tot ras en seksuele geaardheid op een manier die mogelijk niet meer past in de wereld van vandaag”, luidt de disclaimer bij het programma.

Bekijk ook: NPO Start plaatst disclaimer bij Little Britain

De NPO laat daarin verder weten dat het met de VPRO, die de serie op televisie uitzendt, en andere omroepen gaat onderzoeken „hoe moet worden omgegaan met volgens huidige maatstaven ongepaste inhoud binnen het audiovisuele erfgoed en dan in het bijzonder rond het genre satire”.

Little Britain won in 2004 als in 2005 een BAFTA Award. De serie ontving in 2006 een Emmy Award voor beste komedie.