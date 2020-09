Peter Heerschop en Viggo Waas blijven optreden

„Ook als er maar 30 mensen welkom zijn treden wij - als het theater ermee instemt - gewoon op”, schrijft hij. „Daarom heet ons programma ook „Er gaat nog iets heel moois gebeuren.”” Hij sluit zijn bericht af met een paar hashtags, waaronder ’we zullen doorgaan’ en ’hela hola hou der de moed maar in’.

Cabaretiers Peter Heerschop en Viggo Waas maakten in juli bekend weer samen het theater in te gaan. De helft van het gezelschap Niet Uit het Raam speelt vanaf oktober in het hele land de voorstelling De Halve Finale.

De twee cabaretiers vormen samen met Joep van Deudekom en Eddie B. Wahr al meer dan dertig jaar de zeer succesvolle cabaretgroep NUHR. Het gezelschap besloot echter in 2018 voor onbepaalde tijd uit elkaar te gaan.