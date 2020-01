Bosbranden Australië onder de aandacht tijdens Golden Globes

De acteur was thuisgebleven in het door bosbranden geteisterde Australië, maar liet een boodschap voorlezen door Jennifer Aniston. „Vergis je niet, de tragedie die zich momenteel afspeelt in Australië komt door klimaatverandering. We moeten iets doen met alle wetenschap die we hebben, ons wereldwijd richten op groene energie en onze unieke en geweldige planeet respecteren.”

Crowe won zijn Golden Globe voor het vertolken van Fox News-ceo Roger Ailes in miniserie The Loudest Voice. De acteur werd geboren in Nieuw-Zeeland, maar ziet Australië als zijn thuis. Volgens Variety wordt ook een van zijn huizen bedreigd door de branden in het land.