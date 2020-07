Oeuvreprijs voor Kate Winslet tijdens Toronto Film Festival

„Kates briljante en overtuigende aanwezigheid op het witte doek blijft fans en collega-acteurs boeien, vermaken en inspireren”, zegt TIFF-voorzitter Joana Vicente in een statement. „Van haar eerdere werk in onder meer Titanic tot later in The Reader en Steve Jobs, blijft ze net zo sterk en moedig als de vrouwen die ze speelt.”

De actrice volgt Meryl Streep op die de prijs vorig jaar, toen deze werd geïntroduceerd, in ontvangst mocht nemen. Bij de mannen mocht Joaquin Phoenix het spits afbijten.

Vanwege het coronavirus ziet de 45e editie van het filmfestival van Toronto er dit jaar iets anders uit, met een mix van traditionele screenings en premières en digitale vertoningen. Het festival vindt plaats van 10 tot en met 19 september.