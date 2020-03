Frozen 2 al online vanwege coronacrisis

Disney laat in een verklaring weten het belangrijk te vinden „in deze moeilijke tijden wat plezier naar families te kunnen brengen.” In veel landen zitten burgers in sociale isolatie vanwege de coronapandemie. Over de hele wereld zijn bioscopen, theaters en pretparken gesloten. Ook worden er de komende maanden nauwelijks nieuwe films meer uitgebracht; onder meer de blockbusters Mulan, No Time To Die en Fast & Furious 9 zijn minimaal een half jaar uitgesteld.

Disney wil overigens niet zeggen of sinds het uitbreken van de pandemie meer mensen gebruik maken van de dienst. Ook concurrenten Netflix en Videoland willen niet zeggen of het aantal kijkers zijn toegenomen nu mensen niet meer de deur uit kunnen voor hun entertainment.