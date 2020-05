Amerika herontdekt Kleine Huis op de Prairie: ’Griezelig herkenbaar’

De afleveringen Quarantine en The Plague van Het Kleine Huis op de Prairie maakt tijdens de coronacrisis weer veel emoties los bij Amerikaanse kijkers Ⓒ Getty Images

Koorts, quarantaine en een alarmerend aantal doden te midden van een wijdverbreide angst en verwarring. De coronacrisis? Nee, we hebben het over Little House on the Prairie (Het Kleine Huis op de Prairie). Fans van de serie, die juist even wilden ontsnappen aan de realiteit, vielen door het kijken ernaar juist van de ene in de andere verbazing. Griezelig herkenbaar noemen zij de afleveringen waarin een epidemie het dorp teistert. Ook publiekslieveling ’Laura Ingalls’, de nu 55-jarige Melissa Gilbert, heeft er zo haar gedachten bij.