Ook toetsenist Rammstein beschuldigd van seksueel wangedrag

Een van de vrouwen vertelt over een ervaring uit 2002, toen zij 17 jaar oud was. Ze ontmoette frontman Till Lindemann tijdens een signeersessie voor zijn boek Messer. Daarna ging de vrouw met vrienden naar een bar in Berlijn, waar Lindemann en Lorenz later aanhaakten. Lindemann vroeg de vrouw of ze zonder haar vrienden naar het landhuis van Lorenz in Brandenburg wilde komen. Dat deed de vrouw. Ze voelde zich naar eigen zeggen veilig omdat ze met twee wereldsterren reisde. Eerst zei de vrouw dat ze 22 jaar oud was, maar toen ze bij het huis aankwam deelde ze haar echte leeftijd.

Lindemann en Lorenz gaven haar drank, vertelde de vrouw aan de kranten. Later had ze het gevoel dat haar mond extreem droog was geworden en dat de muren op haar afkwamen. Lindemann viel in slaap, de vrouw lag in een bed in een andere kamer. Lorenz ging naast haar liggen en had seks met haar. De vrouw was naar eigen zeggen niet in staat om hem tegen te houden.

Hotel

De andere vrouw spreekt over een ervaring uit 1996, toen zij 22 jaar oud was. De vrouw had na een concert een feestje in het hotel van de band, waar onder anderen Lindemann, Lorenz en drummer Christoph Schneider bij waren. De vrouw werd de volgende ochtend naakt wakker op de vloer van een hotelkamer. Ze weet nog dat Lorenz naast haar lag en dat haar buik die ochtend aanvoelde „alsof hij uit elkaar was gerukt”, aldus de vrouw. Ze weet niet wat er die nacht precies gebeurd is en of Lorenz ook daadwerkelijk degene was die seks met haar heeft gehad.

De advocaten van Lorenz en Schneider ontkennen de beschuldigingen. Lindemann gaf geen antwoord op specifieke vragen over de inhoud van deze zaak. Deze beschuldigingen komen bovenop eerdere aantijgingen richting de Duitse band. Een aantal vrouwen beschuldigt Lindemann ervan dat hij grenzen heeft overschreden. Vrouwen zouden zijn gedrogeerd en vervolgens zijn uitgenodigd voor afterparty’s. Meerdere vrouwen zeggen op die feesten bang te zijn geweest. Er zouden ook seksuele handelingen zijn verricht. Lindemann ontkent de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.