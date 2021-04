Kickstart Cultuurfonds deelt 3,1 miljoen uit

Het tijdelijke noodfonds, dat tot doel heeft om ook tijdens deze crisis een zo groot mogelijk publiek coronaproof - live of via streaming - weer in aanraking te brengen met kunst en erfgoed, wordt overstelpt met aanvragen. Er is dit jaar in totaal 20 miljoen euro beschikbaar, naast de 16 miljoen euro die in 2020 al werd gedoneerd. In de eerste van de twee aanvraagronden dit jaar klopten maar liefst 469 culturele instellingen aan, wat resulteerde in 8,9 miljoen euro donaties aan 261 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters verspreid over het hele land.

Coronaproof

Onder de 99 gehonoreerden die de in totaal 3,1 miljoen euro ontvangen zijn producenten die normaal gesproken met projectsubsidies werken, zoals Stichting PS Theater, dat een locatievoorstelling wil gaan spelen in Leiden en omgeving, waarbij het publiek in touringcars wordt vervoerd. Maar ook vrije producenten, zoals Van Hoorne Entertainment, dat 100.450 euro ontvangt voor tachtig voorstellingen van ‘Fien & Teun – Het Sinterklaasfeest’ en ‘PAW Patrol Live’ in theaters in het hele land, en Stage Entertainment dat 73.671 euro ontvangt voor het coronaproof opstarten van ‘The sound of music’, een nieuwe productie die in het Circustheater in Scheveningen te zien zal zijn en daarna acht maanden door het hele land zal toeren.

De donaties zijn toegekend aan grote en kleine producenten van professionele podiumkunsten, verspreid over allerlei genres en door het hele land. Zo ontvangt Stichting Borealis uit Groningen 29.500 euro voor het realiseren van de muziekvoorstelling ‘Overhoop!’ over hoop, leven en liefde die 40 keer in Drenthe en omgeving gaat spelen en Stichting Silver Line uit Rotterdam 25.000 euro voor de multidisciplinaire voorstelling ‘Renaissance’ over de renaissance die gaande is in de zwarte gemeenschap. Stichting Touchstones ontvangt 37.540 euro voor 21 circustheatershows ‘VRIJ!’ van Cirque de la Liberté op locatie ASMhaven in Arnhem en Stichting Juf Félice & Trio Krul uit Delft 8.135 euro voor het coronaproof organiseren van klassieke baby-, dreumes- en kinderconcerten ‘Blub!’.

Streaming

Voor het eerst kunnen producenten in 2021 ook aanvragen doen om een productie geschikt te maken voor streaming en zo hun aanbod ook online aan te bieden. Zo wordt de Rotterdamse new wave- en postpunkband Rats of Rafts ondersteund voor een livestream vanuit TivoliVredenburg (15.863 euro), krijgt Ten Producties uit Zwolle 11.000 euro voor een livestream voor MBO- en VMBO-scholieren van de voorstelling ‘No Joke’ over stigmatisering en racisme, en maakt Kickstart Cultuurfonds een streaming-event en eenmalige concertregistratie van Anne Soldaat & band mogelijk, voorafgaand aan de tournee later dit jaar langs twintig podia in het hele land (28.270 euro).

Nieuw is ook dat particulieren tot 1 juli een bijdrage kunnen leveren. Zo schonk Edwin Evers de 12.500 euro die hij won met de André van Duin Comedy Award aan het fonds. „In deze barre tijd voor de cultuursector geef ik dat geld graag aan dit noodfonds, zodat ik zeker weet dat het goed besteed wordt”, aldus de radio-dj.

Het Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en Gravin van Bylandt Stichting.