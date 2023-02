De gedaanteverwisseling van hitzangeres Caro Emerald

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Richard van de Crommert

Caroline van der Leeuw: „Het zijn persoonlijke, poëtische en soms brutale teksten.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

De Amsterdamse zangeres Caroline van der Leeuw (41) heeft Caro Emerald voorlopig van zich afgeschud. De succeszangeres gaat door als The Jordan. Vrijdag 10 februari verschijnt het eerste album Nowhere near the sky, dat totaal anders is dan we van haar gewend zijn.