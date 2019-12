Aladdin krijgt spin-off voor Disney+

De film richt zich op het personage prins Anders, die in Aladdin wordt gespeeld door Billy Magnussen. De acteur, die hoge ogen scoorde met zijn kleine rol, keert terug in de spin-off. Het gaat niet om een direct vervolg op Aladdin, waar Disney ook mee bezig zou zijn. Wanneer het verhaal van prins Anders te zien is, is nog niet bekend.

De liveactionfilm, met onder anderen Will Smith en Marwan Kenzari, ging in mei in première en heeft sindsdien wereldwijd 1 miljard dollar opgebracht. Hij werd gebaseerd op de gelijknamige Disney-klassieker uit 1994.