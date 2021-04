Amerikaanse acteur stelt bijzondere eis aan nieuwe vriendin: 2 keer per dag seks

„Ik ben seksueel ingesteld. Sorry, ik ben enorm seksueel ingesteld”, vertelt hij aan Page Six. The Blue Lagoon-acteur voegt daar aan toe: „Maar wanneer de tijd vordert, zal het vanzelf wel afnemen tot maar een keer per dag.”

Ook zegt hij iemand te zoeken die kan omgaan met zijn ’spontane gekheid’. „Ik wil een vrouw, maar heb geen zin in drama, daar ben ik te oud voor. Een vrouw die ervan houdt om te lachen, die spontaan kan zijn.. Ze moet zich open kunnen stellen.”

Atkins is naar eigen zeggen monogaam en legt uit dat hij ruim twintig jaar was getrouwd met het Australische model Lyn Barron. Ook heeft hij met haar twee kinderen die inmiddels volwassen zijn. Nadat hij van Barron scheidde, heeft hij nog met twee vrouwen langere relaties gehad.

De acteur brak door in 1980 na zijn rol in de film The Blue Lagoon met Brooke Shields. In 1983 was hij te zien in het tijdschrift Playgirl.