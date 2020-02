’André en Bridget mogen media niet schuld geven van breuk’

„Het zijn twee mensen die hun hele bestaan hebben opgehangen en georganiseerd op hun presentatie in de media”, oordeelt Wijfjes. „Ze hebben hun carrière voor een belangrijk deel aan die aandacht te danken. Ze delen dag in dag uit vrijwel alles via sociale media en voeden de media doorlopend als het hen goed uitkomt. Dan móeten ze weten dat die manier van werken ook nadelen heeft; sommige media kunnen meedogenloos zijn.”

Natuurlijk vindt de gerenommeerde mediahistoricus het droevig voor de twee geliefden dat hun relatie op de klippen is gelopen. „Maar ze mogen zeker niet doen alsof de kwade media de enige oorzaak zijn van de rampspoed die hen nu heeft getroffen”, beklemtoont hij. „Ze hadden er ook voor kunnen kiezen, zoals andere BN’ers doen, om hun liefde in enige bescheidenheid te tonen. Al die aandacht is een consequentie van het beroep dat ze uitoefenen, en dat weten ze allebei heel goed.”

Wijfjes erkent dat de aandacht en de druk van sommige media, ook in Nederland, soms een flinke belasting kunnen vormen voor celebrity’s. „Ik snap dat het vreselijk is als zo’n hausse aan aandacht je overkomt. Maar tegelijkertijd zijn dit soort hypes, uitzonderingen daargelaten, vrijwel altijd van voorbijgaande aard. ’Brazes’ is nu misschien het gesprek van de dag, maar morgen rennen de showbizzrubrieken weer achter een ander verhaal aan.”

Hazes en Maasland hebben de media gevraagd om hen de komende tijd met rust te laten. Ze hopen hun liefdesbreuk zo in stilte te kunnen verwerken.