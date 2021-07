Douwe Bob tegen grappenmaker Raemon Sluiter: ’Hou je bek joh, sukkeltje’

„Hou je bek joh, sukkeltje”, schreef Douwe Bob volgens het ANP in een inmiddels verwijderde tweet. Daarna plaatste hij een nieuwe: „Sukkeltje.”

Douwe Bob maakte deze week tijdens een concert in Bloemendaal bekend dat hij vader wordt. De zwangere vrouw in kwestie, kunstenares Loes van Delft (30), is echter niet de vriendin van de singer-songwriter, zo liet hij vrijdag weten op de Instagrampagina van 100%NL.

Daarop aanhakend, deelde Sluiter, de vriend van Fatima Moreira de Melo, een tweet: „Was dus alleen even Douwe, Bob.” En hoewel de zanger niet over de grap te spreken is, kunnen veel andere twitteraars de grap, die zaterdagmiddag al bijna 1300 keer werd geliket, wel waarderen.