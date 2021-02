Dr. Dre haalt uit naar ex-vrouw in nieuw nummer

Dr. Dre noemt zijn vrouw niet bij naam, maar heeft het vrij specifiek over hun scheidingsperikelen. Hij deelde een deel van de disstrack maandagavond op de Instagram Live van DJ Silk. Daarin rapt hij onder meer dat Nicole misbruik heeft proberen te maken van zijn ziekbed na een hersenbloeding begin van het jaar. Hij laat weten dat soort „nonsens” niet te tolereren en dat ze haar handen uit zijn zakken moet houden.

De rapper en Nicole maakten afgelopen voorjaar bekend dat ze na 24 jaar huwelijk gaan scheiden. De rapper heeft met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo’n 820 miljoen dollar opgebouwd. Nicole zou daar de helft van eisen.

Tot de scheiding rond is, betaalt Dr. Dre voor het levensonderhoud van zijn ex en haar moeder. plus bijna drie ton per maand aan alimentatie. Nicole wilde dat verhogen tot twee miljoen per maand, maar dat heeft de muzikant geweigerd. Wel zegde hij haar vorige maand eenmalig een extraatje van 2 miljoen dollar toe.