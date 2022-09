Zweeds koningspaar maakt wegens jubileum rondreis door eigen land

Het Zweedse hof maakte woensdag de eerste details bekend over de viering van het gouden troonjubileum van de Zweedse koning. Ook werd het officiële logo voor het feestelijke jaar onthuld.

In januari wordt het jubileumjaar afgetrapt met een Zweeds diner op het Koninklijk Paleis in Stockholm. Voor dat diner zijn vertegenwoordigers van alle Zweedse provincies uitgenodigd. Vanaf februari tot en met september zullen Carl Gustaf en Silvia door heel Zweden reizen, van Malmö in het zuiden tot Luleå in het noorden.

Carl Gustaf zit op 15 september 2023 precies vijftig jaar op de troon. Het gouden jubileum zal worden gevierd op vrijdag 15 en zaterdag 16 september. Op die dagen staan onder meer een kerkdienst op het Koninklijk Paleis en een jubileumdiner op het programma. Op de zaterdag zullen de koning en koningin ook in een stoet door de hoofdstad Stockholm trekken.