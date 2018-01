Michael van der Plas: ’Ik wil zo snel mogelijk naar de kinderen’

Over wat er gebeurd is en hoe het momenteel met Samantha gaat, kan Michael niets zeggen. „Ik kan ook niets over haar situatie vertellen, het is mijn ex, haar ouders weten meer. Het is niet aan mij om dit naar buiten te brengen. Er is in andere media verschenen dat ik de woordvoering doe, maar dat is echt niet het geval.”

De kinderen van de twee, Angelina van zes en Milano van drie, zijn bij de moeder van Michael. „Het gaat goed met ze. Ik wil zo snel mogelijk naar ze toe. Voor de kinderen wil ik er gewoon zijn. Zolang ze mij nodig hebben, ben ik er voor ze. Ik ga mij nu laten inlichten in welke staat Samantha is en wat er precies allemaal is gebeurd.”