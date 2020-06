Brit Awards 2021 met drie maanden uitgesteld

Zo hoopt de organisatie meer kans te hebben om een volledige liveshow met optredens van de beste artiesten neer te kunnen zetten.

De 41e editie zou normaal gesproken in februari gehouden worden, maar vindt nu dus pas in mei volgend jaar plaats in de O2 Arena in Londen. „We zijn al bezig met een spectaculaire show te plannen die ons eraan zal herinneren hoe belangrijk muziek is geweest om ons door deze moeilijke tijden heen te slepen”, laat voorzitter Geoff Taylor weten.

Ook de periode waarin artiesten met hun uitgebrachte muziek mee kunnen dingen naar een Brit Award, wordt daarom aangepast. Bij de editie van dit jaar waren Dave, Lewis Capaldi en Billie Eilish de grote winnaars.