Hierom schrapt Charles zijn Zwitserse skireis voor het eerst in 45 jaar (!)

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Al 45 jaar lang is Charles (74) in februari of maart te vinden op de Zwitserse skipiste. Maar de koning heeft zijn jaarlijkse skitrip naar Klosters dit jaar geannuleerd en daar zou hij een goede reden voor hebben! Hij is naar verluidt doodsbang om geblesseerd te raken, zeker nu zijn kroning steeds dichterbij komt...