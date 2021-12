Vermeend slachtoffer Jeffrey Epstein zegt Donald Trump te hebben ontmoet

Het slachtoffer noemde Trump tijdens een kruisverhoor in het proces tegen Epsteins rechterhand Ghislaine Maxwell. Epstein zou haar in de jaren negentig op 14-jarige leeftijd hebben meegenomen voor een ontmoeting met Trump in zijn Mar-a-Lago-resort in Palm Beach in Florida. Ze zei zich ook nog een vlucht te herinneren samen met de Britse prins Andrew.

Het gaat om verklaringen van het eerste opgeroepen slachtoffer in de rechtszaak. Er worden nog getuigenissen van drie andere vrouwen verwacht die als minderjarigen zouden zijn misbruikt door Epstein.

Epstein zelf pleegde twee jaar geleden zelfmoord in zijn cel. Maxwell staat terecht omdat ze jonge meisjes zou hebben geronseld voor Epstein en diens entourage.