Oude tienerserie Heartbreak High komt naar Netflix

Heartbreak High, over leerlingen van een middelbare school in Sydney, was van 1994 tot en met 1999 te zien bij de VARA. De serie was destijds erg populair en werd meerdere keren herhaald. Ook in andere landen was het een hit. Zo werd de show in tachtig landen uitgezonden.

Vorig jaar werd bekend dat de Nederlandse producent Jeroen Koopman van NewBede rechten van de serie had bemachtigd en een remake van Heartbreak High gaat maken.