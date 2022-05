Dochter (29) rapper Master P overleden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Intens triest nieuws voor Master P en zijn familie. De 52-jarige rapper, wiens echte naam Percy Robert Miller is, heeft via sociale media laten weten dat zijn 29-jarige dochter Tytyana is overleden. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend gemaakt, al licht Master P in zijn bericht wel het een en ander toe.