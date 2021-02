Simon Keizer is in therapie: ’Er klopte iets niet’

Hij vertelt dat hij ontdekte dat hij hulp nodig had in zijn rol als vader. „Ik zag Annemarie stralen als ze met onze dochter Kiki speelde, maar ik voelde dat niet. Ik dacht: hier klopt iets niet. Ik zie Annemarie intens stralen en gelukkig zijn, maar ik voel dit niet als ik met mijn dochter dezelfde leuke dingen doe.”

Tijdens de therapie ontdekte Simon dat trauma’s uit zijn jeugd een rol speelden, zonder dat hij zich daar eerst van bewust was. Zoals het verlies van zijn vader op zijn zestiende, en de brand in café ’t Hemeltje in Volendam. Hij is er ’pas recent achtergekomen’ dat beide gebeurtenissen hem ’tot in mijn diepste wezen’ geraakt hebben. Zijn therapeute heeft hem laten inzien dat alles te herleiden is naar je jeugd, vertelt hij. „En dat hoeft niet eens iets heel heftigs te zijn, zoals ik dat wel heb beleefd. Ik leerde dat ik als gevolg van die heftige dingen heb geleerd mijn gevoel af te sluiten - dat is heel handig als heftige dingen je overkomen, maar onhandig als mooie dingen je overkomen. Dan word je afgevlakt.”

Het traject is nog volop bezig en daardoor is hij in zijn mancave, op een eigen plek in Volendam, druk bezig met het lezen van zelfhulpboeken en mediteren. Van dat laatste probeert hij ook Annemarie te overtuigen. „Soms denkt zij: waar práát je over? Omdat ze superlief is knikt ze dan gewoon ’ja’ als ik vraag of ze mee wil doen. En dan verwacht ik veel te veel van die meditatie. (...) Zij moet niet gaan mediteren omdat ik wil dat ze mediteert.”