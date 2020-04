Elizabeth en Philip na twee jaar weer samen onder een dak

Belangrijkste reden voor de onvrijwillige scheiding was de wens van de Hertog van Edinburgh om het wat rustiger aan te doen. Hij verbleef het grootste deel van de tijd in een speciaal voor hem ingericht huis op het terrein van Sandringham Castle in het noorden van Engeland. Voor zijn laatste levensfase had hij één grote wens: niet langer alleen maar een prins te zijn, maar eindelijk weer mens te zijn, schrijft het Duitse Gala.

Intussen bleef Elizabeth aan het werk, waardoor er weinig privétijd samen overbleef voor het echtpaar.

De koosnaam van Philip is ’sausage’, vanwege zijn voorliefde voor dit essentiële onderdeel van het typische Engelse ontbijt. Dit worstje vormde dan ook een belangrijk onderdeel van zijn eerste ontbijt samen met Elizabeth na terugkeer op het koninklijk kasteel, aldus het blad.