Voice-winnaar: ik zat bij laatste vier voor songfestival

Van Velthoven, die tegenwoordig optreedt onder de naam DANY, was in eerste instantie terughoudend om het verhaal te vertellen. "Ik weet nooit zo goed of je over dit soort dingen mag praten", zei de zanger nadat hem was gevraagd of hij naar het Eurovisie Songfestival zou willen.

De commissie koos uiteindelijk voor het nummer De Diepte van S10. Van Velthoven wil het echter graag nog eens proberen. Komend jaar wil hij opnieuw een nummer insturen. "Het is echt een droom om Eurovision te doen, maar ik wil dan wel knallen", aldus de zanger.

Van Velthoven won vorig jaar maart het elfde seizoen van The Voice of Holland. De artiest, die werd gecoacht door Anouk, is daarmee vooralsnog de laatste winnaar van de talentenjacht. Het twaalfde seizoen ligt sinds januari stil toen de berichten over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma naar buitenkwamen.