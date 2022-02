Rick Brandsteder hoopvol over positief einde Bachelor: ’Driemaal is scheepsrecht’

Premium TV

Mafs: ’Bij toenadering krijg je een dreun voor je hoofd’

Is Maurice uit Married at First Sight (Mafs) wel een mens van vlees en bloed? Probeer het volgende maar eens even NIET persoonlijk op te nemen: „Ik voel geen fysieke aantrekkingskracht. Nul. Echt nul. Ik dacht vannacht: als je nu toenadering zoekt, krijg je een dreun voor je hoofd. Ik zie ons gewoon...