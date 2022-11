Tv-programma Koffietijd stopt volgend jaar

De presentatie is momenteel in handen van Quinty Trustfull, Loretta Schrijver, Pernille La Lau, Patrick Martens en Vivian Slingerland. Het ochtendprogramma was voor het eerst in 1994 te zien met Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij, maar stopte ermee in 2001. Vanaf 2010 keerde het programma terug op televisie. Het programma wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions.

„Een bevlogen team van presentatoren en mensen achter de schermen maakt dagelijks met veel passie en plezier dit programma”, zegt Daan Peters, managing director namens de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij. „Wij kijken samen met RTL en Talpa Entertainment Productions met plezier en trots naar deze samenwerking.”

Volgens Peter van der Vorst, tv-directeur bij RTL, behoort Koffietijd al lang „tot het vaste ochtendritueel van een trouwe schare fans.” „Elke doordeweekse ochtend brengt ons team van presentatoren op een ongedwongen manier warmte en gezelligheid de huiskamers binnen. We vinden het dan ook jammer dat we na mei afscheid gaan nemen van deze iconische titel, maar we begrijpen de keuze van de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij. Zonder hun bijdrage is het voor ons helaas niet haalbaar om het programma voort te zetten. We zijn hen dankbaar voor al die jaren waarin zij Koffietijd mogelijk hebben gemaakt.”