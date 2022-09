Operazanger en oud-songfestivalkandidaat Pieter van den Berg overleden

Aan het begin van zijn loopbaan was hij tevens actief in het lichte genre. Onder de naam Pat Berry nam hij in 1962 deel aan het nationaal songfestival, met Wees zuinig op de wereld. Het werd echter gewonnen door De Spelbrekers met Katinka, waarmee dit duo op het Eurovisiesongfestival geen enkele punt wist te scoren.

Van den Berg maakte in 1954 al zijn operadebuut als padre Guardian in Verdi's La forza del destino bij de Opera van Koblenz. Twee jaar later belandde hij bij de beroemde Staatsopera Berlin. Medio jaren negentig trad hij voor het laatst echt op, in onder meer de Opera Symposion van Peter Schat en Die Meistersinger von Nürnberg van Richard Wagner. Enkele jaren later zong hij nog een enkele keer in het openbaar.

Hij werd geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Van den Berg was nog tot recent actief als zangcoach.