Top 2000 Café blijft dicht voor publiek

Dat niet de gebruikelijke 150 bezoekers per half uur naar binnen mochten in het in het Hilversumse Beeld en Geluid opgebouwde Top 2000 Café, was gezien de huidige coronaregels wel duidelijk. De hoop bestond nog dat dat aantal teruggebracht zou worden tot tien á vijftien, maar nu is bepaald dat er een andere invulling aan zal worden gegeven.

Virtueel

,,We nemen het zekere voor het onzekere”, licht zendermanager Peter de Vries toe. ,,Op dit moment wordt hard gewerkt aan een manier om het publiek via tv-schermen virtueel een plek in het Top 2000 Café te bieden. Zo kun je de ‘lijst der lijsten’ vanuit je eigen thuiscafé alsnog samen met andere luisteraars beleven.”

Het Top 2000 Café is dit jaar voor de elfde keer opgebouwd in Beeld en Geluid en is ontzettend populair onder luisteraars van de lijst. Vorig jaar kwamen er 36.000 mensen op af. Eerder moesten bezoekers vaak uren in de rij staan om binnen te komen. De presentatie vindt wel gewoon plaats vanuit het Café van 25 tot en met 31 december. Maandag sloten de stembussen en werd al bekend dat Danny Vera dit jaar Queen aflost als lijstaanvoerder met zijn nummer Roller coaster.