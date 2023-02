Slimste mens-kandidaat Erik van Looy bijna halfblind: ’Ik zag vliegjes voor mijn ogen’

De bekende Vlaming vindt De Slimste Mens zó leuk, dat hij zichzelf aanmeldde als kandidaat bij de Nederlandse versie. In de uitzending, die ruim 2,3 miljoen kijkers had, speelde hij tegen Maya van As en Annefleur Schipper. Om de quizvragen goed te kunnen lezen met zijn gezonde rechteroog, maakte Van Looy gebruik van een speciale monitor.

Hij vertelde aan het AD hoe hij tijdens de opnames, eind november, plots vliegjes voor zijn ogen zag. ,,Met al die oude mensen in de studio keek ik daar niet direct van op”, zegt hij lachend. Maar toch bleek het ernstig te zijn: het netvlies van Van Looy was gescheurd en had losgelaten. Hij moest onmiddellijk een operatie ondergaan. ,,’Kan dat niet een weekje later?’, vroeg ik aan de dokter. ‘Alleen als u uw zicht wil kwijtraken’, antwoordde hij. Tja, dat is ook zo wat.”

Dubai

Hoe de scheur in zijn netvlies ontstond, blijft een raadsel. Maar zelf denkt de Vlaming dat het is gebeurd toen hij samen met zijn broer op vakantie was in Dubai. ,,Daar heb je van die kunstmatig aangelegde stranden. Normaal is er amper een golfje te zien, maar die dag was er een woeste zee. Mijn broer waarschuwde nog dat ik er niet in moest gaan, maar dat moet ge nóóit tegen mij zeggen. Uiteraard sloeg er een golf in mijn oog, waarna ik alleen ‘vliegjes’ en ‘vlekjes’ zag die steeds groter werden. Ik dacht eigenlijk dat er in de studio iets in mijn drankje was gedaan. In Nederland ben je nooit helemaal zeker”, grapt hij.

Mocht de Vlaamse tv-persoonlijkheid tussen de opnames door even bij willen komen, dan staat er in de studio van De Slimste Mens een bed in zijn kleedkamer. Bij uitval kan er een andere kandidaat inspringen en ligt Van Looy uit het spel.