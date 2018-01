’Barbie buiten levensgevaar’

De realityster werd vanochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar huis was afgezet met linten en de politie liet weten dat er een ’oproep met medische noodzaak’ was gedaan. Een tijdlang was er niets bekend over haar toestand.

Barbies ex-vriend Michael van der Plas kwam vanuit Spanje naar Nederland om de kinderen op te vangen, die bij zijn moeder zijn.

Volgens Shownieuws gingen er later op de dag geruchten dat haar huidige vriend Jordi haar wat heeft aangedaan; hij ontkent dit: „Ik heb haar niets aangedaan, dat is onzin.”