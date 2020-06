Jaap Buijs zal nooit worden vergeten

Jaap, Jan Smit en Aloys Buijs. Ⓒ Mario Nap

Het was een weekend van rouw in Volendam. Daar werd massaal stilgestaan bij het overlijden van artiestenmanager JAAP BUIJS, afgelopen zondag vijf jaar geleden. Hij maakte van veel van zijn dorpsgenoten supersterren en was bovendien een ronduit markant figuur. Jaap wordt gemist in het vissersdorp, maar één ding is zeker: vergeten worden zal hij nooit.