Derek Ogilvie verliest in hoger beroep miljoenenruzie van RTL

Ogilvie, afkomstig uit Schotland en nu woonachtig in Nederland, en RTL werkten vanaf 2007 samen aan televisieprogramma's als De babyfluisteraar, Baby's wil is wet, The Ghost Whisperer, Unexpected en Eerste hulp bij opvoeden. In 2008 kwamen er theatershows bij. Voor de eerste theatershow werd een contract opgesteld dat voor elke nieuwe theatertournee werd verlengd.

Ogilvie (57) wees het gerechtshof in Leeuwarden erop dat in de contracten vermeld stond dat hij voor de shows 62,5 procent zou krijgen van de bruto-opbrengst. Maar RTL had hem in die jaren uitbetaald op basis van de netto-opbrengst, pas na aftrek van de kosten. Volgens Ogilvie had hij nog recht op bijna 3,8 miljoen euro.

Schikkingspogingen

In de ogen van RTL was de passage in het contract een’"onhandige fout’ en een ’slip of the pen’. Bovendien zou Ogilvie er tot 2016 nooit over zijn begonnen. Volgens Ogilvie werden bij de contractverlengingen grote en kleine wijzigingen aangebracht door RTL, maar was de passage over de uitbetaling altijd blijven staan.

Pogingen om te schikken slaagden niet. De rechtbank gaf in 2018 RTL gelijk en Ogilvie ging in hoger beroep. In maart 2020 verloor Ogilvie ook bij het hof. Dat betrof een tussenuitspraak; Ogilvie mocht van het hof nog met extra bewijs komen via getuigen. Dat is niet geleverd, zo laat het hof donderdag weten.

De advocaat van Ogilvie stelde in de slotfase van het hoger beroep ook aan de orde dat er een ongelijke relatie zou zijn geweest tussen het ’winstgerichte’ RTL en een ’emotionele, intuïtieve artiest’ die ’blind vertrouwde op RTL"\’. Ook dit heeft de rechters van het hof niet op andere gedachten gebracht.