Johan Derksen: Femke Halsema wil scoren bij haar linkse doelgroep

De Veronica Inside-ster begrijpt er helemaal niets van. „De kroegeigenaren die moeten iedereen afgemeten anderhalve meter uit elkaar zetten. Bij het voetbal mag niemand op de tribunes zitten en moeten ze allemaal een mondkapje op. Ik mag niet met mijn schouwburgtour in een schouwburg komen”, somde Derksen op.

„Zo heb je honderden voorbeelden en dan heb je een mevrouw die even wil scoren bij haar linkse doelgroep en zegt: ’Kom op jongens, ga allemaal staan want dit is zo belangrijk waar jullie mee bezig zijn’. Nou ja...”

Wat als er een nieuwe besmettingsgolf uitbreekt door de duizenden mensen op de dam die geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden? „Het is een schande. Dan is de burgemeester verantwoordelijk”, aldus Derksen.

Het VI-gezicht is geen fan van Halsema. „Ik heb in deze burgemeester nooit enig vertrouwen gehad. Als de Amsterdammers hadden mogen kiezen, dan was ze nooit burgemeester geworden.”