Arbeidsmigranten in vakantiehuisjes in strijd met bestemmingsplan Raad van State: dwangsom vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis terecht

Een dwangsom die al in 2019 door de gemeente Asten werd opgelegd om een einde te maken aan de bewoning van de vakantiehuisjes op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel door arbeidsmigranten, is woensdag door de hoogste rechtbank de Raad van State terecht bevonden. Het is niet het enige vakantiepark van Peter Gillis, bekend van realityprogramma Massa is Kassa, dat tegen dwangsommen aanliep omdat hij arbeidsmigranten in de vakantiehuisjes liet wonen.