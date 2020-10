Advocate handlanger Osama bin Laden in juridisch team Ghislaine Maxwell

Een van de bekendste cliënten van Sternheim is Khaled al-Fawwaz. Hij wordt omschreven als ’een topterrorist van Al-Qaida die jarenlang voor Osama bin Laden heeft gewerkt’. De Saudiër is in 2015 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn rol bij onder meer de terroristische aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998.

Ghislaine Maxwell wordt ervan verdacht de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein, die zelfmoord pleegde in zijn cel, te hebben geholpen bij het misbruiken van minderjarigen tussen 1994 en 1997. De Britse socialite riskeert een gevangenisstraf van 35 jaar. Zelf heeft ze verklaard onschuldig te zijn. Het proces dient volgend jaar.