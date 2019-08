Klein geluk bij Justin en Hailey Bieber

„Ik ga morgen een kat halen en ze gaat Sushi heten! Maar ik kan haar ook Sooosh Magooosh noemen, ik ben er erg blij mee. Met een babystemmetje kan ik haar roepen als Tooooshie Bum Bum of Soooshi Wowl. Of Sushu Poo. Of gewoon Tuna”, aldus Justin.

Het dier heeft inmiddels haar intrede gedaan in de villa van Justin en Hailey en is wereldwijd geshowd via Instagram Stories. Sushi heeft er meteen een ’hondenbroertje’ bij, Oscar. Het hondje werd in december door de Biebers geadopteerd.