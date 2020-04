Dochter Felicity Huffman aangenomen op prestigieuze universiteit

„Felicity is zo trots en dankbaar dat Sofia zich het afgelopen jaar sterk heeft gehouden. Het was een pijnlijke, uitdagende tijd maar ze heeft zich er met kracht en gratie doorheen getrokken”, zegt een ingewijde tegen People.

Huffman, bekend van Desperate Housewives, zat vorig jaar oktober iets minder dan twee weken vast in een gevangenis in de Amerikaanse staat Californië na een veroordeling voor omkoping. Ze had 15.000 dollar smeergeld betaald om voor haar dochter met een betere eindtestscore te krijgen en haar zo op een goed aangeschreven universiteit te krijgen.

Toen dat uitkwam, betuigde ze spijt, ook in de rechtbank. Ze verklaarde ze dat ze het zonder medeweten van haar dochter had geregeld. Naast een celstraf kreeg Huffman een werkstraf van 250 uur opgelegd en een boete van 30.000 dollar. Naast Huffman werden ook enkele andere acteurs voor dit vergrijp bestraft.