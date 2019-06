Meghan keert terug in schijnwerpers

Meghan en prins Harry in een van de koetsen bij Trooping the Colour. Ⓒ AFP

Meghan is zaterdag voor het eerst weer in het openbaar verschenen sinds ze in maart van het toneel verdween vanwege de geboorte van Archie. De hertogin van Sussex maakte haar opwachting bij Trooping the Colour, de officiële festiviteiten rond de verjaardag van koningin Elizabeth.