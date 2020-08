’Prins Andrew met vermeend slachtoffer gezien in nachtclub’

Virginia beweert op minderjarige leeftijd meerdere keren seks te hebben gehad met de prins, nadat Epstein ze aan elkaar had voorgesteld. Een van die keren was na een bezoek aan een nachtclub op 10 maart 2001. Andrew ontkent Virginia ooit te hebben ontmoet en zei in het veelbesproken interview met de BBC dat hij op 10 maart 2001 met zijn dochter Beatrice bij een vestiging van Pizza Express aan het eten was.

Dat is volgens Walker niet waar. Zij beweert dat Virginia, de prins en Epsteins partner Ghislaine Maxwell die bewuste avond wel degelijk in de club te hebben gezien. Walker kan het zich nog goed herinneren. „Ze was nog nooit in de buurt van een royal geweest dus dat was memorabel voor haar”, aldus advocate Bloom.

Onder vuur

Maxwell, die ervan wordt beschuldigd slachtoffers te hebben geronseld voor Epstein en zijn netwerk, werd vorige maand opgepakt. Amerikaanse justitie liet toen wederom weten graag met de prins te willen spreken over het onderzoek naar de multimiljonair en zijn vriendin. Andrew zou eerdere verzoeken keer op keer hebben afgewezen, iets wat zijn juridische team ontkent.

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met Epstein, maar de kritiek nam na het interview met de BBC toe. De hertog van York legde kort erna zijn openbare functies neer en verdween uit de openbaarheid.