Playboy brengt laatste reguliere papieren versie uit

Printversies van Playboy verschijnen in de toekomst alleen nog als speciale of tijdelijke edities of door middel van provocerende samenwerkingen”, aldus Kohn, die benadrukte dat papier is hoe het mannenblad begonnen is en daarom altijd deel zal uitmaken van Playboy. Het blad werd sinds vorig jaar slechts per kwartaal uitgebracht omdat de verkoop de afgelopen jaren hard achteruit ging.

Playboy werd in 1953 opgericht door Hugh Hefner, een man die zijn tijd ver vooruit was wat betreft marketing en het neerzetten van een langlopend, sterk merk. Kohn: „De laatste 66 jaar zijn we veel groter geworden dan alleen maar een magazine. En soms moet je het verleden laten gaan om ruimte te maken voor de toekomst.”