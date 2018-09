Emotionele Anouk: ’Misschien moet ik ongesteld worden’

Eerst is daar het optreden van Jim van der Zee, die met diepe stem Without You zong van Avicii, die daarmee niet alleen coaches Sanne, Waylon en Ali B, raakt, maar ook Anouk en dat is, zoals zij zelf zegt: ’Voor iemand met een zwak hart, best een hele prestatie.’

En dan volgt Nienke Wijnhoven, die vorige week nog de al befaamde Samantha van Steenwijk bij de battles wist te verslaan. Dit keer weet ze haar coach nogmaals te overtuigen en niet alleen dat, ze weet Anouk zelfs bijna tot tranen te beroeren. Waarop de normaalgesproken keiharde coach zich afvraagt: „Ik weet niet, misschien moet ik ongesteld worden, ik zit al te rekenen.”

Het levert haar een knuffel van Ali B. op. En haar keuze is overduidelijk: zowel Nienke als Jim gaan door, nu ze hun coach tot zulke atypische reacties wisten te roeren.

