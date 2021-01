Kim Kardashian bedankt Trump niet voor vrijlating gevangene

Kim zet zich de laatste jaren in voor gevangenen en lobbyde daar tijdens zijn ambtstermijn stevig voor bij Donald Trump. Dat leidde in 2018 tot de vrijlating van Alice Marie Johnson, die een levenslange gevangenisstraf uitzat voor haar niet-gewelddadige rol in een drugsnetwerk.

Nu hij geen president meer is, lijkt Kardashians liefde voor Trump echter wat bekoeld. De realityster deelde zondag een filmpje waarin Young aankomt in zijn thuisstad, en bedankte daarbij verschillende mensen die zich hebben hardgemaakt voor de zaak. Maar Donald Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner, met wie ze ook veel samenwerkte, noemde ze niet.

Kardashian schrijft dat ze het filmpje met tranen in haar ogen heeft gekeken. Young zat tien jaar vast voor wiet- en cocaïnebezit. Vanwege de wetten in zijn staat Tennessee moest rechter Kevin Sharp hem een levenslange straf geven voor dat vergrijp. Sharp besloot daarna zijn baan als rechter op te geven en zet zich nu in voor verandering van het Amerikaanse strafrecht. Hij werkte daarbij ook veel aan Youngs zaak en wachtte hem op na zijn vrijlating. In het filmpje dat Kim deelde is te zien hoe de twee elkaar in de armen vallen na de thuiskomst van Young.