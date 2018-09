Ellen ten Damme onthult naam megaboor

Ellen ten Damme zong het mijnwerkerslied Glück Auf! bij de start van het boren, in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en de verantwoordelijke wethouder Boudewijn Revis.

Daarnaast werd de boor ook gezegend door een echte priester. Dit is een oud ritueel uit de mijnbouw; de Heilige Barbara, de beschermheilige van de mijnwerkers, werd gevraagd over de werkers onder de grond te waken.

De 1,6 kilometer lange Victory Boogie Woogietunnel zal knooppunt Ypenburg verbinden met het industrieterrein Binckhorst, niet ver van station Den Haag Centraal. Het moet de A12, de Utrechtsebaan, ontlasten. Het is de bedoeling dat het traject in juli 2020 klaar is. De aanleg kost ongeveer 600 miljoen euro.