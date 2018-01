’Barbie mogelijk verplaatst naar ander ziekenhuis’

Maar omdat Michael aangeeft dat hij naar Barbie gaat, terwijl hij juist net het ziekenhuis verlaat waar zij was heengebracht, vermoeden de presentatoren dat zij is overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. „Dat is wat wij vermoeden en dat is ook wat andere mensen ons vertellen, maar niemand kan het bevestigen.”

Hoe het nu met Barbie is en wat er precies is voorgevallen, blijft dus voorlopig onbekend.

Bekijk ook: Barbie met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Barbie, ofwel Samantha de Jong werd vrijdagochtend met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht, nadat 112 werd gebeld. De ambulance was rond half negen bij haar huis in Scheveningen. Volgens de melding bij het alarmnummer was er sprake van grote spoed. De politie liet aan De Telegraaf weten dat agenten vanochtend vanwege een medische noodsituatie ter plaatse zijn gegaan: „De persoon in kwestie is met verwondingen per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis”, aldus een woordvoerster. Benadrukt wordt dat er niemand gearresteerd is. Wel was het huis afgezet met linten.

Haar ex Michael van der Plas, met wie ze twee kinderen heeft, is uit Spanje teruggekeerd en past nu op de kinderen bij zijn moeder. Vrijdagavond werd bekend dat Barbie inmiddels buiten levensgevaar is en ook weer bij bewustzijn was.

Het is afwachten wat de familie verder naar buiten brengt over de toestand van Barbie, als ze dat überhaupt doen.

Zaterdagochtend volgt op de pagina Privé een compleet verhaal over de realityster.